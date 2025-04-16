Богослужения на Пасху 20 апреля 2025 в Ростове: расписание

Фото: Дондей.

В грядущее воскресенье, 20 апреля 2025 года, православные будут праздновать Пасху, Светлое Христово Воскресение. Этот день – один из самых значимых и почитаемых в христианской традиции. В преддверии праздника верующие соблюдают строгий сорокадневный пост, пекут пасхальные куличи, красят яйца и посещают Пасхальную полунощницу, которая начинается вечером в субботу и длится всю ночь, завершаясь радостной вестью о Воскресении Христовом. Даже те, кто не постился, приходят в храмы в воскресенье, чтобы освятить принесенные куличи и другие продукты.Редакция Donday подготовила подборку основных храмов Ростова-на-Дону, где пройдут ночные богослужения, крестные ходы и освящение пасхальной выпечки. Ниже представлено расписание служб и время, когда можно освятить куличи.Главное ночное богослужение состоится в Кафедральном соборе, расположенном по адресу Станиславского, 58. Освящение куличей начнется здесь заблаговременно, в субботу, 19 апреля, с 9:00 до 19:00. Пасхальная полунощница начнется в соборе в 23:00, а в полночь – Божественная литургия, которая продлится до самого утра. В воскресенье, 20 апреля, освятить куличи можно будет с 5:00 до 16:00.В храме в честь иконы «Целительница», расположенном на Таганрогской, 108а, освящение куличей также начнется в субботу, 19 апреля, и будет проходить с 12:00 до 19:00. Полунощница в храме начнется в 23:20, а крестный ход и Пасхальная Божественная литургия – в 23:55. В воскресенье, с 9:00 до 17:00, в храме будет продолжено освящение куличей.В храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном на Космонавтов 16а/32а, освящение куличей начнется 19 апреля и будет проходить с 12:30 до 22:30. Пасхальное богослужение, крестный ход и ранняя Божественная Литургия начнутся в полночь. Освятить куличи можно будет с 06:00 до 14:00.В храме святого Георгия Победоносца – главном храме Южного военного округа, расположенном на 339-й Стрелковой дивизии, 33, освящение куличей будет проходить 19 апреля с 12:00 до 23:00, после чего начнется ночная служба. Освящение куличей и яиц будет продолжено с 03:00 до 20:00. Вечернего богослужения не предусмотрено.В храме преподобного Серафима Саровского города Ростова-на-Дону на Портовой, 72, освятить куличи можно будет 19 апреля с полудня до 20:00. Пасхальная полунощница начнется в 23:20, за ней последует Божественная литургия. Освящение куличей будет проходить с 7:00 до 19:00.В Свято-Троицком приходе на улице Международной, 7, освящение пасок и куличей также начнется 19 апреля и будет проходить с полудня до 20:00. Пасхальная полунощница, крестный ход и Божественная литургия начнутся в 23:20. Освящение куличей будет проходить в течение всего дня 20 апреля.Пасхальные богослужения пройдут и в других храмах Ростовской области. Как правило, они начинаются после 23:00 и продолжаются до утра. Освятить куличи рекомендуется сразу после Божественной литургии. Для уточнения точного времени богослужений и освящения куличей рекомендуется связаться с храмом по телефону или найти расписание на их веб-сайтах.