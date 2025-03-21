Парень напал на прохожего с ножом в Ростове

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша подозревается в нападении на прохожего с ножом. ЧП случилось 10 марта.По данным следствия, на улице Пушкинской между юношей и 19-летним парнем произошла ссора. Молодой человек достал нож и напал на обидчика. Он ударил оппонента в грудь и область бедер. Очевидцы вызвали «скорую». Парня с травмами отвезли в больницу.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».По информации СУ СКР по Ростовской области, его отправили под домашний арест.