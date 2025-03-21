Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Парень напал на прохожего с ножом в Ростове

Парень напал на прохожего с ножом в Ростове
В Ростове-на-Дону 17-летний юноша подозревается в нападении на прохожего с ножом. ЧП случилось 10 марта.

По данным следствия, на улице Пушкинской между юношей и 19-летним парнем произошла ссора. Молодой человек достал нож и напал на обидчика. Он ударил оппонента в грудь и область бедер. Очевидцы вызвали «скорую». Парня с травмами отвезли в больницу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации СУ СКР по Ростовской области, его отправили под домашний арест.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.