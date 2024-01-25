Падение с 10 этажа бойца поп-ММА прокомментировали в полиции Ростовской области
ГУ МВД по Ростовской области прокомментировало падение бойца поп-ММА. Магомед Зайналов, известный как «Веном», вторые сутки находится в реанимации.
— Предварительно, криминальных обстоятельств происшествия в результате проведения первичных проверочных мероприятий не выявлено, — уточнили в ведомстве.
Жуткое ЧП, после которого спортсмен попал в больницу. случилось 23 января в переулке Крепостном в Ростове. Магомед Зайналов упал с высоты 10 этажа. Боец чудом остался жив, приземлившись на припаркованную машину. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего.
«Веном» получил травмы за полторы недели до поединка. Вечером 2 февраля он должен был встретиться с Эдуардом Кузьминовым. Очевидно, бой не состоится.