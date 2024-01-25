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Падение с 10 этажа бойца поп-ММА прокомментировали в полиции Ростовской области

Падение с 10 этажа бойца поп-ММА прокомментировали в полиции Ростовской области
ГУ МВД по Ростовской области прокомментировало падение бойца поп-ММА. Магомед Зайналов, известный как «Веном», вторые сутки находится в реанимации.

— Предварительно, криминальных обстоятельств происшествия в результате проведения первичных проверочных мероприятий не выявлено, — уточнили в ведомстве.

Жуткое ЧП, после которого спортсмен попал в больницу. случилось 23 января в переулке Крепостном в Ростове. Магомед Зайналов упал с высоты 10 этажа. Боец чудом остался жив, приземлившись на припаркованную машину. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего.

«Веном» получил травмы за полторы недели до поединка. Вечером 2 февраля он должен был встретиться с Эдуардом Кузьминовым. Очевидно, бой не состоится.
Фото: соцсети Магомеда Зайналова.
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