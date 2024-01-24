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Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с высоты 10-го этажа в центре Ростова

Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с высоты 10-го этажа в центре Ростова
Боец поп-ММА Магомед Зайналов едва не погиб, упав с высоты 10-го этажа в центре Ростова. ЧП случилось 24 января. Об этом сообщил один из соперников спортсмена Эдуард Кузьминов. Он записал видео, в котором поделился переживаниями за жизнь Венома (прим. — прозвище Зайналова).

— У нас должен был быть поединок 2 февраля. Я молился, чтобы выиграть в этом бою, но теперь понимаю, что не нужны все эти бои. И хочу помолиться за Венома, чтобы у него все было хорошо, — говорит Кузьминов.

Зайналов находится в реанимации. За жизнь 24-летнего парня борются врачи. На счету Зайналова в смешанных единоборствах – пять побед и девять поражений. В ближайшее время он вряд ли сможет выйти на ринг.
Фото: соцсети (ВК Поток)/видео: Эдуард Кузьминов.
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