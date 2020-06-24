Отец ростовчанина Кирилла Серебренникова не смог сдержать слёз, узнав о решении суда
Отец известного режиссёра Кирилла Серебренникова не смог сдержать слёз, когда узнал о решении суда в отношении сына.
По словам 87-летнего Семёна Михайловича, оправдательного приговора он не ждал.
«Я знал, что оправдательного приговора не будет. Мой сын с детства был самым честным человеком. Им навсегда и останется», - прокомментировал он DonDay.
Как сообщает издание, мужчина не смог сдержать слёз во время беседы.
Напомним, Мещанский районный суд Москвы вынес приговор режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову 26 июня. Суд признал его виновным в хищении 129 миллионов бюджетных денег. Средства были выделены на реализацию проекта «Платформа».
Режиссёра приговорили к трём годам условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки и штрафы.