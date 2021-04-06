Отца директора ФБК* отправили по этапу из Ростова в Архангельскую область
Отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Юрия Жданова этапировали из Ростова в Архангельскую область. Об этом 8 апреля сообщил порталу DonDay источник.
Дело, по которому обвиняют Жданова, рассматривает следственный комитет Архангельской области. В связи с этим пенсионера отправили по этапу спустя сутки поле вынесения решения Ростовским областным судом.
Напомним, Жданова задержали 27 марта. Сын арестованного, Иван Жданов, считает, что поводом для уголовного дела послужила рекомендация отца, находившегося в составе жилищной комиссии, выделить квартиру женщине по договору соцнайма. Однако позже выяснилось, что она уже получила жилищную субсидию. Договор в итоге расторгли, а квартиру администрация вернула по суду. Сын считает, что отец был задержан из-за его политической деятельности.
Юрий Жданов попытался оспорить решение суда первой инстанции о мере пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на доводы стороны защиты о плохом состоянии здоровья арестованного, Ростовский областной суд оставил обвиняемого в СИЗО. В изоляторе в Архангельской области Жданов пробудет как минимум до 21 мая.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) основал Алексей Навальным. Организация признана в России иностранным агентом.