От Рубенса до неизвестного автора: в Ростове проходит выставка венецианских и итальянских художников

Не нужно ехать за границу, чтобы полюбоваться картинами венецианских и итальянских художников. Оригинальные полотна можно найти и в центре Ростова. Для этого достаточно посетить музей изобразительных искусств на проспекте Чехова. Среди постоянных экспозиций - выставка работ западноевропейских мастеров. Десятки экспонатов с невероятной историей способны погрузить посетителей музея в атмосферу прошлых веков.При входе в зал взгляд мгновенно цепляют несколько картин большого размера. Одна из них - работа фламандского художника Питера Рубенса «Сусанна и старцы». По сюжету двое пожилых мужчин решили соблазнить девушку, застав ее одну возле купальни. А когда она начала сопротивляться, пригрозили, что распустят слух о ее прелюбодеянии - преступлении, каравшемся смертью. Сусанна отказала и после угроз. Старцы сдержали своё слово. Они публично заявили, что видели девушку с молодым человеком под деревом. Их ложь смог раскрыть пророк Даниил благодаря всего одному простому вопросу: «Под каким именно деревом вы видели Сусанну, совершающую грех?». Мужчины дали разные ответы. Так и раскрылась их ложь.До того как картина оказалась в ростовском музее, она 23 года находилась в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В Эрмитаж она поступила после Октябрьской революции из коллекции богатейшего рода князей Юсуповых, состояние которых было во много раз больше, чем у самих Романовых.В отличие от работ Рубенса, не все художники, работы которых представлены на выставке, известны большому кругу людей. Например, картина «Мадонна с младенцем» была передана музею как произведение неизвестного итальянского художника. Но при поднятии старых описей имущества Эрмитажа обнаружили, что она значится за Николо Бамбини. Точно ли экспонат принадлежит руке именно этого художника, неизвестно. В таких случаях на табличках рядом с рамами пишут имя автора под вопросительным знаком.В ростовской коллекции есть «Дама в образе Клеопатры». Ян де Бан писал ее в XVII веке. Художник работал при дворе английского короля, получал множество заказов от самых влиятельных особ того времени. Другие его работы находятся в Нидерландах.Излюбленной темой в искусстве являются библейские сюжеты. Картина венецианского художника «Жертвоприношение Иеффая» как раз относится к таким. Мужчина дал клятву Богу - принести в жертву первого, кого встретит из своего дома. К нему вышла его единственная дочь. Иеффаю пришлось выполнить обещание. Этот момент и запечатлён на картине. Девушка сидит со связанными руками. Сзади неё - отец, устремивший свой взгляд в небо. Тем самым как бы говоря создателю, что он выполнил свой нелегкий долг.Также среди экспонатов есть и бронзовая статуя Генриха IV в детстве. Кстати, точно такая же, только из серебра, стоит в Лувре. Автором двух Генрихов является Франсуа-Жозеф Босио - придворный скульптор королей Франции.Невероятен портрет императора Рудольфа II, нарисованный по дереву. Автор его неизвестен. Ясно только то, что он был из Германии. Маслом изображены даже самые мелкие детали одеяния императора-алхимика, искавшего философский камень.Мраморная скульптура «Усталая Вакханка» выполнена флорентийцем Джованни Дюпре. Это девушка-спутница бога виноделия Диониса. Последние произведения скульптора отличаются более тонкой проработкой мрамора.Работы французского классицизма и немецкого романтизма, характерная итальянская и фламандская живопись находятся не только в крупных музеях больших городов, но и в нашей области тоже.