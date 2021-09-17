В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 347 человек

В Ростовской области от COVID-19 выздоравливают сотни человек. По данным на 20 сентября, число поборовших опасный вирус пополнили еще 347 жителей региона.В стационарах находятся 3 660 пациентов. Еще 327 подключены к аппаратам ИВЛ. Они получают кислород с помощью медицинских масок и мундштуков. А состояние 41 пациента врачи оценивают как тяжелое. Их организмы снабжают кислородом через специальные трубки, помещенные в трахею. Чтобы люди не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медицинскую кому.Увеличилось и количество заболевших. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 468 жителей Ростовской области. Большинство из них (115 954 человека) выздоровели.Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, от тяжелых последствий скончались 6 535 человек.