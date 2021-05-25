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От коронавируса выздоровели еще 168 человек в Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 168 человек в Ростовской области
В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 168 человек. По данным на 27 мая, с начала пандемии число выздоровевших достигло 83 633 дончан.

Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 184 человек. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 93 473 жителя региона.

Стационарное лечение получают 1 303 человека, среди которых 141 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У этих пациентов понижен уровень кислорода в крови, а дышать самостоятельно им удается с трудом. Как правило, людей подключают к ИВЛ при поражении легких более 60%.

К сожалению, медикам не всегда удается спасти тяжелобольных пациентов. С начала пандемии скончались 4 390 человек. Как сообщили в областном правительстве, все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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