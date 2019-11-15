Орангутанг из Европы поселился в Ростовском зоопарке





Новый обитатель появился в Ростовском зоопарке. Борнейский орангутан приехал в донскую столицу из Словакии.



Самцу Кирану 10 лет. Он родился в мае 2009 года в Национальном зоологическом парке Бойнице.



Его мама Нанга появилась на свет в зоопарке Кёльна, а папа Джаго родом из Лондона. По достижению 10-летнего возраста, как и в природе, Кирану пришло время покинуть семью, чтобы создать свою группу. По рекомендации координатора Европейские программы размножения исчезающих видов животных, орангутана передали в Ростовский зоопарк.

- В Ростове для Кирана подготовлен новый, современный, просторный вольер, в котором есть все, что ему нужно, - рассказали в Ростовском зоопарке. – В новом доме есть удобное гнездо, гамак, канаты для лазания, интересные игрушки.



Адаптироваться на новом месте животному помогут зоологи Национального зоологического парка Бойнице, которые вместе с ним приехали в Ростов.



Пока Киран большую часть времени отдыхает, восстанавливаясь после длительного переезда. Когда завершится карантин и адаптация, его можно будет увидеть в экспозиции Ростовского зоопарка.



Добавим, что орангутаны – это род древесных человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК. Всего известно два вида орангутанов — борнейский и суматранский. Борнейского отличает необычный внешний вид. Подобного нет ни у одного другого животного. Высота животного в вертикальном положении всего 120-140 сантиметров, а вот вес может достигать 80-140 килограммов, в некоторых случаях даже 180. ⠀ ⠀

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