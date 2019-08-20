В зоопарк Ростова переехал орангутан из Калининграда



В зоопарк Ростова-на-Дону переехал орангутан из Калининграда. Пополнение в донском зоосаде произошло по программе по сохранению и размножению редких видов. Информацию об этом передает пресс-служба калининградского зоопарка.



Известно, что 9-летний Цезарь прибыл в новый вольер 21 августа. На протяжении всего перелета его сопровождал зоотехник из Калининграда. Здесь сотрудник пробудет с Цезарем до тех пор, пока животное не привыкнет к новому месту проживания. Новому питомцу необходимо создать условия. В калининградском зоопарке рассказали, что с 12 лет орангутаны начинают жить самостоятельно. Несмотря на это, у них должен быть постоянный контакт с себе подобными.



Известно, что Цезарь появился на свет в московском зоопарке у самки Ноны. В 2016 году его вместе с мамой перевезли в Калининград. Здесь у Ноны появился новый партнер – самец Бенджамин из Дании. У Ноны родился второй ребенок – Оле. Незадолго до этого Цезаря поместили в отдельный вольер, чтобы не допустить кровосмешения. Снова перевезти Цезаря в другой зоопарк порекомендовал координатор программы по сохранению и размножению новых видов.