Более 700 мероприятий пройдут в Ростове на новогодних каникулах



В Ростове-на-Дону пройдут порядка 700 мероприятий во время новогодних каникул. Жители города смогут посетить квесты, спектакли, постановки, утренники и концерты.



Ростовский академический молодёжный театр подготовил спектакли «Кентервильское привидение», «Необыкновенные истории о Ёжике и Медвежонке», «Бенгальские огни. Третья планета от Солнца» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».



В музыкальном театре покажут «Мелодии новогодней ночи», а также сказки «Кошкин дом» и «Новый год в Тридевятом царстве».



Для ростовчан в театре кукол поставят спектакль «Василиса Прекрасная», в театре Горького – взрослое шоу «Волшебное слово «любовь» и сказки «Новогодние вверх тормашки».