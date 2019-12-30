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Более 700 мероприятий пройдут в Ростове на новогодних каникулах

Более 700 мероприятий пройдут в Ростове на новогодних каникулах
В Ростове-на-Дону пройдут порядка 700 мероприятий во время новогодних каникул. Жители города смогут посетить квесты, спектакли, постановки, утренники и концерты.

Ростовский академический молодёжный театр подготовил спектакли «Кентервильское привидение», «Необыкновенные истории о Ёжике и Медвежонке», «Бенгальские огни. Третья планета от Солнца» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В музыкальном театре покажут «Мелодии новогодней ночи», а также сказки «Кошкин дом» и «Новый год в Тридевятом царстве».

Для ростовчан в театре кукол поставят спектакль «Василиса Прекрасная», в театре Горького – взрослое шоу «Волшебное слово «любовь» и сказки «Новогодние вверх тормашки».

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