Грибник нашёл склад боеприпасов в Ростовской области



В Ростовской области местный житель, собирая грибы, нашёл склад боеприпасов.



Случай произошёл в Матвеево-Курганском районе 17 октября. Дончанин позвонил в Службу 112 и сообщил о находке в полутора километрах от разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения. Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны. Всего было обнаружено 79 единиц.



В тот же день снаряды были найдены местными жителями также в Аксайском, Константиновском районах и в Таганроге.

- За одни сутки на территории донского региона обнаружено 83 опасные находки, - сообщили в правительстве Ростовской области.



Всего с начала года на Дону обнаружено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.