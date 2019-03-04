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Объявленную в розыск девочку из Ростовской области нашли на пути в Казань

Объявленную в розыск девочку из Ростовской области нашли на пути в Казань
В Чувашской республике нашли 16-летнюю школьницу из Волгодонска, объявленную в федеральный розыск. Девятиклассницу обнаружили на поезде Новороссийск - Пермь.

Известно, что два месяца назад девушка вместе с родителями переехала из Казани в Волгодонск. Она скучала по одноклассникам, поэтому решила самостоятельно вернуться в родной город. Когда школьница не пришла домой, её родные обратились в полицию.

Сотрудники состава узнали пропавшую по ориентировке и сообщили о её местонахождении правоохранителям. На станции Канаш девочку сняли с поезда.

- После профилактической беседы беглянку поместили в Канашский социальный приют для детей и подростков, - рассказали в УТ МВД по Приволжскому федеральному округу.

Сейчас она передана под опеку законным представителям.

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