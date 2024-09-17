Обвиняемый по делу об Аксайских рынках бизнесмен Карим Бабаев практически ослеп в СИЗО

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Весной 2021 года крупные рынки Аксайского района, которые работали 20 лет неожиданно закрыли. Утром 27 апреля силовики оцепили несколько десятков гектаров земли, где находились торговые павильоны. Вскоре после массовой проверки стало известно о задержании главы Аксайского района Виталия Борзенко, а также семьи предпринимателей Бабаевых.Им предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе организации преступного сообщества. По версии следствия, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья и экс-глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко завладели 35 гектарами земли под Ростовом, на которой более 20 лет вели незаконную предпринимательскую деятельность.Судебное разбирательство по делу длится уже почти четыре года. Все это время обвиняемые находятся в СИЗО. Один из главных фигурантов дела — Карим Бабаев — за время пребывания в изоляторе потерял зрение. Адвокаты не один раз просили суд учесть состояние здоровья подсудимого, чтобы изменить меру пресечения. Однако ходатайство раз за разом отклоняли.По словам адвоката Елены Лагутиной, разбирательство и длительное пребывание в изоляторе человека, страдающего тяжелой формой диабета, негативно сказалось на состоянии здоровья Карима Бабаева. Защитник считает, что права последнего нарушены, а он сам нуждается в срочной медицинском обследовании и лечении.До заключения под стражу у Карима Бабаева были серьезные проблемы со здоровьем. На протяжении длительного времени он болеет сахарным диабетом. На фоне заболевания у 71-летний бизнесмен ослеп на один глаз и рискует полностью потерять зрение. У Бабаева нет одного глазного яблока. За четыре года пребывания в СИЗО имплант требует срочной замены, а глаукома развилась уже и в правом глазу.Адвокат уверена, что права ее подзащитного на достойное медицинское обследование нарушаются. На основании медицинского заключения, выданного в БСМП, «Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено отсутствие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». Однако защита и супруга Раиса Бабаева предоставили документы независимых медицинских учреждений, в которых сказано, что уже во время пребывания в СИЗО из-за глаукомы он ослеп и на второй глаз.Адвокаты считают, что судебное разбирательство намеренно затягивают. За эти четыре года слушания неоднократно переносились, а подсудимые вынуждены находиться в СИЗО.После очередного длительного перерыва слушания по уголовному делу возобновятся. Заседание запланировано на 18 сентября.