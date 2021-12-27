Экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко останется в СИЗО до апреля

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Бывшему главе администрации Аксайского района продлили меру пресечения. Заседание прошло 29 декабря в Ленинском суде города Ростова-на-Дону.Экс-глава района подозревается сразу по нескольким статья уголовного кодекса РФ. Ему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Пока идет расследование дела, Борзенко остается в СИЗО. Суд оставил его под арестом до 10 апреля 2022 года.По версии следствия, бывший глава администрации Аксайского района вместе с несколькими бизнесменами создали якобы незаконную торговлю на девяти земельных участках района. За 27 лет, пока Борзенко был главой, группе удалось пополнить свои карманы на 236 миллионов рублей. Правоохранители считают, что будучи главой муниципалитета Борзенко знал о всех махинациях с землей и был руководителем преступной организации.В апреле 2021 года полиции оказалось достаточно фактов, чтобы задержать главу. Он был в санатории в Кисловодске, и даже не подозревал, что домой уже не вернется. Вместе с ним последовала череда и других задержаний фигурантов дела. В СИЗО также оказались Эдуард и Вадим Бабаевы, директор Аксайского рынка Иван Ситько, нескольких бухгалтеров семьи Бабаевых и т.д. Сам Карим был в международном розыске семь месяцев. Его задержали только в начале ноября текущего года.А пока следствие разбирается с незаконной деятельностью фигурантов дела, сотни сотрудников рынков «Алмаз», «Атлант», «Строительный» и «Овощной» сидят без работы.