Бывшая зампрокурора Аксайского района задержана по делу Бабаевых

По делу аксайских рынков задержана еще одна подозреваемая. Утром 13 октября правоохранительные органы задержали Татьяну Васильеву, сообщает собственный источник Rostov.ru. На следующий день суд отправил ее под домашний арест.По версии правоохранителей, Васильева руководила сбором средств с арендаторов аксайских рынков, а также знала о всех финансовых махинациях и черной бухгалтерии. Задержанная будет находиться под домашним арестом в Аксае по месту прописки.Еще одна небольшая деталь. Около 10 лет назад Татьяна Васильева занимала пост зампрокурора Аксайского района. После увольнения возглавила несколько организаций. В открытых источниках сообщается, что Татьяна Васильева является председателем Совета директоров Ассоциации «Прогресс», учредителем ООО «Адамант» ЧОО (частная охранная организация), ООО «Водолей» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).На сегодняшний день следствием были установлены 11 фигурантов по делу об аксайских рынках. Сейчас среди участников предполагаемой преступной группировки - Карим Бабаев, объявленный в международный розыск, его сыновья Вадим и Эдуард, а также Сергей Шамраев, Любовь Хакало, Виталий Борзенко, Александр Лобко, Иван Ситько, Владимир Мороженко, учредитель аквапарка «Осьминожек» Тураб Исаев и Галина Роенко.Первым был задержан экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко. По версии следствия, в течение 20 лет он был членом преступной организации, созданной бизнесменом Каримом Бабаевым. Вместе с другими аксайскими предпринимателями они завладели девятью земельными участками на территории Аксайского района и развернули на них незаконную предпринимательскую деятельность. В результате за 21 год преступная организация нажилась на 236 миллионов рублей.