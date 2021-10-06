Общественные туалеты в Ростове будут работать только днем

В Ростове-на-Дону утверждены правила пользования новыми модульными общественными туалетами. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.Пока в городе их только десять – в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах. В сооружениях есть пандусы, камеры видеонаблюдения и терминалы безналичной оплаты, а также должны быть унитаз, умывальник, дозатор жидкого мыла, порционный кран, антивандальное зеркало, диспенсеры для туалетной бумаги и бумажных полотенец, крючки для одежды и контейнер для мусора.Изначально подразумевалось, что работать туалеты будут каждый день, с 7:00 до 23:00. Но в документе сказано: «не менее восьми часов в сутки с условием обязательной работы в часы пик». Можно предположить, что после 19:00 они будут закрыты.При этом воспользоваться модулями можно будет в 30-градусный мороз. Температуру в них обещают поддерживать комфортную – 16 градусов выше нуля.