Обладательница титула «Мисс Интерконтиненталь» ростовчанка Валентина Расулова выходит замуж за иностранца





Участница многочисленных конкурсов красоты и обладательница титула «Мисс Интерконтиненталь» из Ростова 28-летняя Валентина Расулова выходит замуж. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.



На днях девушка опубликовало фото, где на её безымянном пальце сияло огромное кольцо, украшенное многочисленными камнями. Ладонь ростовчанки поддерживала мужская рука. Не остаётся никаких сомнений: одна из донских красавиц скоро простится с холостой жизнью.







Имя своего избранника Валентина не называет, но и прятать его не стала. Следом она опубликовала фотографии с женихом. Снимки сопровождались фразой на английском языке «Это было невероятнее, чем любой из моих снов». Предложение было сделано в Испании. Романтичный пейзаж, как нельзя лучше соответствовал ситуации.



Ранее красавица рассказывала, что у неё есть возлюбленный. Молодых людей познакомили друзья во время новогодней вечеринки в 2017 году. Со слов Валентины известно, что её парень иностранец, который занимается бизнесом. Девушка признавалась, что сначала ей сложно было общаться с ним из-за языкового барьера.

- В первое время даже поругаться не могла с ним...Начинала, потом пока переводила, уже отпускало, - рассказывала ростовчанка. - За то сейчас мой английский very well.







Расскажет ли модель о деталях предстоящего торжества или предпочтёт держать подготовку к свадьбе в секрете, станет известно совсем скоро.



Добавим, что Валентина Расулова родилась в Ростове. С отличием окончила Международный институт экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». В 2013 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс Ростов». В последовавшем за ним конкурсе «Мисс Россия» вошла в пятёрку лучших.







В 2015 году выиграла конкурс «Мисс Интерконтиненталь».



