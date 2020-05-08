Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 26 городах и районах Дона

В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 89 человек. Новые случаи заражения выявлены в 26 муниципалитетах Дона.Согласно данным правительства региона, наибольшее число новых больных – 28 – зарегистрировано в Ростове. В Ремонтненском районе диагноз подтверждён у восьми местных жителей. По пять новых случаев зарегистрировано в Белокалитвинском и Мартыновском районах.На четыре пациента стало больше в Весёловском, Заветинском и Константиновском районах.Диагноз подтверждён у трёх жителей Таганрога и трёх шахтинцев. По два новых случая выявлено в Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Багаевском, Кагальницком, Обливском, Орловском районах.На одного пациента стало больше в Гукове, Донецке, Новочеркасске, Волгодонском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Семикаракорском и Целинском районах.Всего, по данным на 10 мая, в Ростовской области 1763 человека болеют коронавирусом. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 41,9. Выздоровели 388 человек.