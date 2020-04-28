Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 13 городах и районах Ростовской области
В Ростовской области, по данным на 30 апреля, число заражённых коронавирусом увеличилось на 79.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Ростове – 46. Диагноз подтвердился у пяти жителей Шахт и пяти жителей Егорлыкского района. По четыре пациента получили положительный результат теста в Новошахтинске и Сальском районе. По три новых случая зарегистрированы в Батайске и Белокалитвинском районе. По два новых случая выявлены в Аксайском, Константиновском и Матвеево-Курганском районах. По одному случаю зарегистрировано в Донецке, Пролетарском и Чертковском районах.
На сегодняшний день случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлены только в пяти районах Ростовской области: Неклиновском, Орловском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Советском. Во всех 12 городах Дона есть заразившиеся коронавирусом.
Напомним, всего на Дону на последний день апреля зарегистрировано 943 человека с COVID-19. В стационаре находятся 188 человек, из них 11 - в тяжёлом состоянии. Смертельных случаев произошло шесть. Два пациента скончались в Волгодонске, один - в Шахтах, три - в Ростове.