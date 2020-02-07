Создатели «Сватов» заявили, что новый сезон выйдет не раньше 2021 года



Создатели сериала «Сваты» с таганрожцем Добронравовым в главной роли сообщили о ходе съёмок седьмого сезона. В Сети появились фотографии со съёмочной площадки.



Поклонникам культового проекта сообщили, что работа над новыми сериями началась заново. Съёмочная группа и актёры 28 января приехали в Беларусь.



- Ещё не отснято ничего, предстоит большая работа, - говорят создатели «Сватов». - Предыдущие сцены, отснятые в 2017 году, показаны не будут.



Дело в том, что более чем за два года актёры изменились внешне, также видоизменился интерьер домов, где раньше проходили съёмки. О дате выхода «Сватов» на экраны пока ничего не сообщается. Сейчас команда работает над зимними сериями, в мае будут снимать летнюю часть. Потом специалисты приступят к монтажу и озвучке эпизодов, а также запуску анонсов. Сообщается, что седьмой сезон выйдет не раньше 2021 года.



В качестве небольшого утешительного приза поклонникам показали несколько фотографий со съёмок «Сватов». На них присутствует и Николай Добрынин, который, по слухам, отказался от работы в сериале.



Ранее стало известно, что на экране появится Виктор Добронравов, сын Фёдора. Он сыграет молодого Ивана Будько. Зрителям покажут историю его знакомства с супругой Валентиной.

