В Ростовской области зафиксировали снижение качества воды в водоемах

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Согласно отчету регионального управления за 2024 год, наблюдается тенденция к ухудшению качества воды в водоемах Ростовской области. Опубликованные данные свидетельствуют о негативных изменениях.Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение состояния водных ресурсов Ростовской области. Наиболее острая проблема наблюдается в Азове, где все исследованные образцы не отвечают установленным санитарно-химическим нормам.Специалисты провели анализ водоемов, являющихся основными источниками для пищевой промышленности и централизованного водоснабжения. Выяснилось, что в городе Шахты 58% протестированных образцов не соответствуют принятым стандартам. В Таганроге данный показатель достиг 41%. В Ростове-на-Дону в предыдущем году 34% проб воды не прошли проверку на соответствие требованиям.По информации областного управления жилищно-коммунального хозяйства, в 2023 году более 78% населения Ростовской области имели доступ к питьевой воде, соответствующей установленным стандартам качества.Состояние пляжных зон также вызывает обеспокоенность. Самые проблемные участки обнаружены в Таганроге, Неклиновском и Азовском районах, где около 85% взятых образцов не соответствуют установленным нормативам. В Ростове-на-Дону этот показатель несколько ниже и составляет менее половины.