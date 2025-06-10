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В Ростовской области зафиксировали снижение качества воды в водоемах

В Ростовской области зафиксировали снижение качества воды в водоемах

Согласно отчету регионального управления за 2024 год, наблюдается тенденция к ухудшению качества воды в водоемах Ростовской области. Опубликованные данные свидетельствуют о негативных изменениях.

Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение состояния водных ресурсов Ростовской области. Наиболее острая проблема наблюдается в Азове, где все исследованные образцы не отвечают установленным санитарно-химическим нормам.

Специалисты провели анализ водоемов, являющихся основными источниками для пищевой промышленности и централизованного водоснабжения. Выяснилось, что в городе Шахты 58% протестированных образцов не соответствуют принятым стандартам. В Таганроге данный показатель достиг 41%. В Ростове-на-Дону в предыдущем году 34% проб воды не прошли проверку на соответствие требованиям.

По информации областного управления жилищно-коммунального хозяйства, в 2023 году более 78% населения Ростовской области имели доступ к питьевой воде, соответствующей установленным стандартам качества.

Состояние пляжных зон также вызывает обеспокоенность. Самые проблемные участки обнаружены в Таганроге, Неклиновском и Азовском районах, где около 85% взятых образцов не соответствуют установленным нормативам. В Ростове-на-Дону этот показатель несколько ниже и составляет менее половины.
Фото: Нейросеть
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