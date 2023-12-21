Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7 286 рублей
В традиционном новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» на столе у главной героини Нади были мандарины, салаты, ростбиф, заливная рыба и напитки. Если в Ростовской области накрыть такой же стол сейчас, это обойдется примерно в 7 000 рублей. Стоимость продуктов и напитков, по данным на конец декабря, опубликовал DonDay.ru.
Баночка шпрот (240 граммов) стоит около 200 рублей, килограмм мандаринов — 150 рублей, баночка зеленого горошка — 80 рублей, а сервелат — 200 рублей со скидкой за 400 граммов или 160 рублей за 100-граммовую нарезку. Отдельным блюдом в фильме считались яйца под майонезом. Десяток яиц обходится сейчас в 160 рублей, а 400 миллилитров майонеза стоит около 100 рублей.
Затраты на ростбиф составят от 800 до 1 600 рублей (в зависимости от компании: 800 рублей — за один килограмм). Судак для заливного стоит порядка 1 000 рублей. Также для этого блюда нужны лимон (30 рублей) и одна морковь (4 рубля). Общая стоимость заливного составит 1 034 рубля.
Самый простой салат из свеклы включает в себя всего два ингридиента: свеклу по 24 рубля за килограмм и майонез, который уже посчитан в другом блюде.
Для того чтобы приготовить оливье на компанию из пяти человек, нужно еще около 364 рублей. Майонез и яйца уже есть. Останется докупить «Докторскую» колбасу (около 150 рублей за 300 граммов), баночку огурчиков (130 рублей за 0,7 литра), зеленый горошек (еще 80 рублей) и одну морковь (4 рубля).
Так как остаются яйца, свекла и майонез, можно сделать еще селедку под шубой. Сама рыба стоит около 110 рублей за штучку, морковь — все те же 4 рубля, и по 5 рублей — на одну картошку и луковицу (хотя нужна всего половина лука, купить можно только целый). Для приготовления салата нужно будет добавить 124 рубля.
Из напитков на столе представлены поллитра коньяка (700 рублей), три бутылки шампанского (каждая — по 650 рублей) и бутылка вина (около 600 рублей).
Праздничный стол, как в «Иронии судьбы», обойдется в 7 286 рублей. Из них почти половина (3 250 рублей) уйдет только на напитки.
Соль и другие специи считать нет смысла: обычно они бывают дома у каждого, независимо от праздников. Однако для справки: 1 килограмм соли сейчас стоит 20 рублей. А желатин, который понадобится для заливного из рыбы, — 50 рублей.