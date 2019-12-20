В Ростове скромный новогодний стол обойдётся в 4,5 тысячи рублей



Фото: sobesednik.ru



Ростовчане потратят минимум 4,5 тысячи рублей на скромный новогодний стол. Продукты к празднику подорожали на тысячу рублей по сравнению с прошлым годом.



Традиционно в новогодний набор входят тушка курицы, красная икра, сырокопчёная колбаса, салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой», фрукты, конфеты, сыр, а также сок, шампанское и коньяк.



На семью из четырёх человек курица обойдётся примерно в 200 рублей, баночка икры — в 800 рублей, палка колбасы — в 230 рублей. На кастрюлю «Оливье» с куриной грудкой придётся потратить 400 рублей, с варёной колбасой — 463 рубля. Продукты на «Селёдку под шубой» стоят примерно 300 рублей.



Средняя бутылка шампанского обойдётся в 350 рублей, коньяка — в 700 рублей, пакет сока — в 100 рублей. На корзину фруктов из яблок, апельсинов и мандаринов ростовчане потратят порядка 300 рублей, на килограмм конфет к чаю — 350 рублей.



К мясу и салатам обычно варят картофель (45 рублей за 2 килограмма). Нельзя забывать о хлебе для закусок (90 рублей), сливочном масле (100 рублей) и шпротах (100 рублей) для бутербродов. Многие россияне готовят еврейскую закуску, на которую потратят в этом году около 150 рублей.



В общей сложности минимальный набор продуктов на четырёх человек выйдет примерно 4 500 рублей.