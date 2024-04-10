Новое пространство для отдыха и жизни появится на Левом берегу Ростова-на-Дону

Фото: Общественная палата Ростова.

Левый берег Ростова последние годы все больше привлекает внимания как жителей, так и гостей города. Сначала там появились парк с тренажерами, пляж, стадион «Ростов Арена». Сейчас строится целый микрорайон со своей инфраструктурой: возводится ЖК «Левобережье», детсад, школа, поликлиника. Застройщик обещает комплексно развивать квартал.Это не предел освоения перспективной территории города. На заседании совета городской общественной палаты 9 апреля эксперты обсудили планы на дальнейшее развитие Левого берега. Инвестпроект уже одобрен.— После Чемпионата мира по футболу в 2018 году левый берег стал одной из главных точек притяжения и для жителей, и для гостей города, — отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова Глеб Мельников.Генеральный директор «СМУ-1» Александр Евсеев во время заседания общественной палаты сообщил о планах построить ЖК с парком и общественным пляжем рядом с улицей Шоссейной. Последние годы эта территория запущенна. Аварийные деревья, заболоченная местность, противный запах от сточных вод и мусор. Однако новый проект ЖК и благоустройства сможет это изменить.На данный момент планируют возвести четыре многоэтажки. После там появятся два детсада, поликлиника, помещения для занятий спортом и досуга, а также отделения банка и почты.— Мы уделяем внимание особенностям строительства на этом земельном участке, исходя из собственного опыта сооружения здания на обводненных грунтах. Будет построена канализационная насосная станция. Увеличенная мощность позволит собирать и очищать стоки, в том числе с улицы Шоссейной. Это улучшит экологическое состояние района, — рассказал Александр Евсеев. — Для исключения подтопления окружающей застройки грунтовыми водами будет выполнен пластовый дренаж. В связи с проектированием и строительством канализационной насосной станции для жилых домов микрорайона у владельцев домовладений появится возможность их канализовать.«СМУ-1» является опытным застройщиком. С 2002 года компания построила более миллиона квадратных метров недвижимости, а также реализовала множество проектов комплексной застройки.До того, как построят ЖК, возведут двухуровневую подпорную стенку длиной в полтора километра. Особое внимание будет уделено парковой зоне: для растений привезут плодородный грунт. В планах застройщика высадить множество хвойных и ценных пород деревьев. По нормативу необходимо озеленить 20% территории. Норму перевыполнят в полтора раза! Экспертное сообщество архитекторов и градостроителей по достоинству оценили внешний вид комплекса.Из-за проекта существующую набережную у Левобережного парка получится соединить с новой. Там же будет комфортный и современный пляж. Благоустроенная территория будет доступна абсолютно для всех.Кроме того, проект предусматривает строительство пирса, к которому сможет причаливать пассажирский речной транспорт. В планах - развитие водной навигации между новым районом и центром Ростова.По итогам заседания совет общественной палаты Ростовской области одобрил проект застройки.