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Часть Ростовской области осталась без света после атаки БПЛА

Часть Ростовской области осталась без света после атаки БПЛА
В Ростовской области часть Морозовского района осталась без света после атаки БПЛА. От коммуникации 14 июня оказались отрезаны жители хуторов и сел.

- В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме, - заявил губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, что в ночь на 14 июня Ростовскую область атаковали беспилотники. Воздушные цели были сбиты силами системы противовоздушной обороны. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Фото: Ростов.Ру
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