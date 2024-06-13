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В ходе СВО пропал 39-летний боец из Батайска

В ходе СВО пропал 39-летний боец из Батайска
В ходе проведения спецоперации пропал 39-летний боец из Ростовской области. Последний раз Андрей Коротун связывался с родственниками 14 мая.

До службы мужчина проживал в городе Батайске. Осенью 2022 года Андрея мобилизовали на СВО. Мужчину закрепили за воинской частью 91706, которая находится в Октябрьском сельском районе Ростовской области. Он получил позывной «Советник».

Предположительно, Андрей Коротун бесследно исчез после того, как ушел на боевое задание. Близкие на протяжении месяца не могут узнать о его судьбе.

Если вам что-либо известно о местонахождении батайчанина, позвоните по номеру телефона: 8-905-451-01-06 (Елена, сестра пропавшего). Можно также сообщить сведения в военкомат или сотрудникам полиции. Они передадут информацию родственникам.
Фото: Батайское время
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