В Ростове в хлебе обнаружили кусок резины

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону девушка обнаружила кусок резины в хлебе. Возмущенная ростовчанка поделилась находкой в социальных сетях 11 июня.Фотографии быстро распространились в социальных сетях. На снимке можно увидеть небольшой кусок размером менее двух сантиметров. Его можно легко проглотить и даже не заметить, особенно если это случилось бы с ребёнком.Пользователи сети советуют обратиться на горячую линию. Некоторые люди считают, что такие случаи вполне нормальны.Напомним, что жители Ростовской области часто находят в хлебе неожиданные предметы. Например, в середине мая жительница Каменска-Шахтинского обнаружила в буханке куски железа. В выпечке оказалось несколько мелких металлических фрагментов.