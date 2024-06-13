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В Ростове в хлебе обнаружили кусок резины

В Ростове в хлебе обнаружили кусок резины
В Ростове-на-Дону девушка обнаружила кусок резины в хлебе. Возмущенная ростовчанка поделилась находкой в социальных сетях 11 июня.

Фотографии быстро распространились в социальных сетях. На снимке можно увидеть небольшой кусок размером менее двух сантиметров. Его можно легко проглотить и даже не заметить, особенно если это случилось бы с ребёнком.

Пользователи сети советуют обратиться на горячую линию. Некоторые люди считают, что такие случаи вполне нормальны.

Напомним, что жители Ростовской области часто находят в хлебе неожиданные предметы. Например, в середине мая жительница Каменска-Шахтинского обнаружила в буханке куски железа. В выпечке оказалось несколько мелких металлических фрагментов.
Фото: соцсети
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