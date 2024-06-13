Во время раскопок под Ростовом нашли останки 45 советских солдат

Фото: «Миус-Фронт»

В Ростовской области 10 июня завершилась поисковая экспедиция неопознанных солдатских захоронений времен ВОВ. Работы провели в Мясниковском районе при участии поисковых отрядов ФССП «Наша Победа», «Военное время» и «Миус-Фронт».Раскопки провели после майских праздников рядом с хутором Калинин и селом Крым. Поисковики обнаружили три стихийные захоронения: одиночную могилу и две братские могилы. Там находились костные останки 44 бойцов и командиров Красной армии. Они были погружены в воронки от авиабомб.- Предположительно, захоронения относятся к зиме 1941 года. Бойцы были туда брошены в хаотичном порядке. Вероятно, женщины и дети стаскивали замерзшие тела в воронку, не имея сил разложить их, - рассказал руководитель донского поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. - Мы считаем, что часть воинов входила в регулярные части Красной армии, которые вышли навстречу наступающим немецко-фашистским захватчикам. Несколько погибших были одеты в гражданскую одежду, но это не мирные жители, которые могли пострадать от обстрелов. Они имели при себе боекомплект, который свидетельствовал о том, что они являлись ополченцами.Большинство похороненных бойцов погибли от артиллерийского огня. В основном, останки принадлежат молодым людям от 20 до 30 лет. Среди них обнаружили и мужчин за 40. Вероятно, они были командирами.По словам Андрея Кудрякова, для большинства красноармейцев бой на линии Ростовского оборонительного рубежа был не первым. Многие имели при себе предметы трофейного немецкого снаряжения и быта. В том числе: зажигалки, пуговицы, часы, курительные трубки и даже патроны европейских оружейных фабрик. К сожалению ни одного медальона найдено не было. Вероятно, потому что хоронили местные жители, и они собрали их для передачи в органы советской власти.Примечательно, что после войны места захоронений многие годы были хорошо известны. Однако перезахоронения не было, памятные знаки на месте братских могил не установили. Теперь воинов планируют предать земле на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».Церемония состоится 30 августа 2024 года — в годовщину дня освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.