Грабитель устроил стрельбу в ростовском ларьке

Фото: DonDay.ru.

В Ростове грабитель устроил стрельбу в ларьке. ЧП случилось 12 июня на улице Липовой в Первомайском районе.В тот день 23-летний парень пришел в «наливайку» с пистолетом в руках. Он наставил ствол на 42-летнего продавца. Однако тот не спешил доставать деньги из кассы. Мужчина вызвал охрану.Испугавшись, грабитель схватил банку с мелочью и бросился наутек. Напоследок парень пальнул из пистолета. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, оружие было пневматическим.— Злоумышленник задержан, — уточнили в ведомстве. — Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.