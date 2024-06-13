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Грабитель устроил стрельбу в ростовском ларьке

Грабитель устроил стрельбу в ростовском ларьке
В Ростове грабитель устроил стрельбу в ларьке. ЧП случилось 12 июня на улице Липовой в Первомайском районе.

В тот день 23-летний парень пришел в «наливайку» с пистолетом в руках. Он наставил ствол на 42-летнего продавца. Однако тот не спешил доставать деньги из кассы. Мужчина вызвал охрану.

Испугавшись, грабитель схватил банку с мелочью и бросился наутек. Напоследок парень пальнул из пистолета. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, оружие было пневматическим.

— Злоумышленник задержан, — уточнили в ведомстве. — Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: DonDay.ru.
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