Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Каменске-Шахтинском стремительно разрушается ДК Гагарина

В Каменске-Шахтинском стремительно разрушается ДК Гагарина
В социальных сетях 13 июня местные жители поделились кадрами, на которых видно, как разрушается ДК имени Гагарина в Каменске-Шахтинском.

Здание Дворца культуры находится в центре города, на проспекте Карла Маркса. Сейчас оно больше похоже на заброшенную двухэтажную постройку, чем на место, где проходят культурные мероприятия. Со стен здания осыпаются штукатурка и куски бетона. Несмотря на плачевное состояние, ДК продолжает принимать местных жителей на представления.

Горожане интересуются, что происходит со зданием и когда его приведут в порядок.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.