В Каменске-Шахтинском стремительно разрушается ДК Гагарина

Фото: соцсети

В социальных сетях 13 июня местные жители поделились кадрами, на которых видно, как разрушается ДК имени Гагарина в Каменске-Шахтинском.Здание Дворца культуры находится в центре города, на проспекте Карла Маркса. Сейчас оно больше похоже на заброшенную двухэтажную постройку, чем на место, где проходят культурные мероприятия. Со стен здания осыпаются штукатурка и куски бетона. Несмотря на плачевное состояние, ДК продолжает принимать местных жителей на представления.Горожане интересуются, что происходит со зданием и когда его приведут в порядок.