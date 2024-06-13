В Ростовской области осужден полицейский, уволивший задним числом погибшего коллегу

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Бывший и.о. начальника ОМВД Тацинского района Ростовской области Рафик Махсудов был признан виновным в служебном подлоге. Высокопоставленный полицейский был осужден за историю с увольнением задним числом своего подчиненного, который погиб.В декабре 2022 года во время отдыха с друзьями произошел конфликт, в ходе которого погиб участковый Александр Авдиенко.После трагического события Махсудов поддельно оформил увольнение Авдиенко задним числом. Из-за этого семья погибшего полицейского, включая его супругу и двух несовершеннолетних детей, потеряла право на компенсацию в размере двух миллионов рублей.После нескольких жалоб на Махсудова правоохранительные органы начали расследование, в результате которого было возбуждено уголовное дело, что привело к его отставке. Махсудов был обвинен в манипуляциях с документами в попытке избежать проблем со стороны руководства и сохранить свои премии и выплаты.22 февраля 2024 года Белокалитвинский районный суд приговорил бывшего начальника к полутора годам принудительных работ с удержанием 5% от заработной платы в пользу государства. Махсудов пытался обжаловать приговор, считая его слишком строгим, но Ростовский областной суд подтвердил его 13 июня.