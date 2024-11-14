Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Несмотря на обещания властей, портрет трехкратной паралимпийской чемпионки из Шахт не появился на Аллее спортивной славы

Несмотря на обещания властей, портрет трехкратной паралимпийской чемпионки из Шахт не появился на Аллее спортивной славы
Несмотря на обещания властей, портрет трехкратной паралимпийской чемпионки из Шахт так и не был установлен на Аллее спортивной славы. Об этом 14 ноября сообщил портал «КВУ».

На проспекте Карла Маркса размещены баннеры с фотографиями победителей Олимпийских игр. После победы в Париже там должен был появиться портрет Дарьи Лукьяненко. Однако администрация города сообщила, что на изготовление и установку конструкции уйдёт около месяца, и баннер появится в начале октября. Но портрет не появился в обещанное время.

В ответ на запрос «КВУ» в городской администрации сообщили, что в ближайшее время на аллее будет установлен баннер.

- Конструкция уже готова, баннер заказан. В настоящее время проводится работа по подготовке основания для его размещения, — пояснили в администрации.
Фото: КВУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.