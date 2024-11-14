Несмотря на обещания властей, портрет трехкратной паралимпийской чемпионки из Шахт не появился на Аллее спортивной славы

Фото: КВУ

Несмотря на обещания властей, портрет трехкратной паралимпийской чемпионки из Шахт так и не был установлен на Аллее спортивной славы. Об этом 14 ноября сообщил портал «КВУ».На проспекте Карла Маркса размещены баннеры с фотографиями победителей Олимпийских игр. После победы в Париже там должен был появиться портрет Дарьи Лукьяненко. Однако администрация города сообщила, что на изготовление и установку конструкции уйдёт около месяца, и баннер появится в начале октября. Но портрет не появился в обещанное время.В ответ на запрос «КВУ» в городской администрации сообщили, что в ближайшее время на аллее будет установлен баннер.- Конструкция уже готова, баннер заказан. В настоящее время проводится работа по подготовке основания для его размещения, — пояснили в администрации.