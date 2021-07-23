Вице-премьер РФ Хуснуллин отказал Ростову в строительстве метро

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, отказал Ростову в строительстве метро. Об этом государственный деятель сообщил во время прямой трансляции на своей странице в «Инстаграме» 24 июля.По словам куратора ЮФО, в донской столице, как и в других городах-миллионниках, нет большого пассажиропотока. Строить метро и развивать железную дорогу необходимо в Москве и Санкт-Петербурге. А в Ростове стоит уделить внимание трамваям.О строительстве метрополитена в донской столице говорили еще с 1960-х годов. Тогда хотели организовать наземное скоростное движение по уже существующим ж/д путям. Однако в итоге метро не построили. Через 20 лет к идее метрополитена вернулись. Долгие годы разрабатывали проекты уже подземного движения. Провели инженерно-геологические взыскания и решили сделать две ветки: с запада на восток и с севера на юг, в Батайск. Но в 90-х из-за перестройки в стране все работы приостановили.О строительстве метро в Ростове вновь заговорили в 2000-х. В 2008 году в городе даже создали МКУ «Управление метро Ростова». Чиновники, работавшие там, получали немаленькую зарплату. Однако конкурс проектирования открыли только в конце 2013 года. При этом сроки сдачи заявок неоднократно продлевали из-за отсутствия таковых. Строительство метрополитена запланировали на 2018 год. Но «Управление метро Ростов» прекратило существование за несколько лет до этого - в 2015 году.Через несколько лет губернатор Ростовской области в очередной раз вселил надежду в жителей донской столицы, заявив о строительстве метрополитена. В середине июля Василий Голубев сообщил, что идея строительства метро - не такая уж мифическая. Оказывается, даже появились спонсоры, заинтересованные в строительстве ростовского метро. А вот по словам вице-премьера правительства РФ, ничего подобного не планируется. Ростовчане ждали открытия метро порядка 60 лет, но вместо подземки - одни обещания, а воз и ныне там.