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Названы районы Ростовской области с самой сильной засухой

Названы районы Ростовской области с самой сильной засухой
Четыре района Ростовской области рискуют столкнуться с неурожаем сельскохозяйственных культур из-за засушливых условий. Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило о наиболее пострадавших муниципалитетах.

По состоянию на 18 августа засуха на полях с подсолнечником зафиксирована в Зерноградском, Белокалитвинском и Боковском районах. Атмосферная засуха наблюдается в Белокалитвинском и Ремонтненском районах.

Для нормального роста сельхозкультур требуется влажность почвы не менее 18 миллиметров, которая была достигнута лишь в середине июня. В остальное время года влага в почве практически отсутствовала, а наиболее сильная засуха наблюдалась во второй половине июля.
С начала весны в донском регионе преобладала крайне сухая погода, количество осадков было минимальным. Недостаток дождей вызвал засуху и угрозу неурожая для основных сельхозкультур.
Фото: Ростов ру.
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