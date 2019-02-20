Наркокурьера из Великого Новгорода с крупной партией задержали в Ростове



В Ростове задержали 27-летнего жителя Великого Новгорода с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 22 февраля.



Приезжий наркокурьер сам себя выдал. На улице молодой человек вёл себя подозрительно. Он постоянно озирался, а увидев полицейских, резко развернулся и пошёл в другую сторону. Патрульные догнали его и доставили в отдел полиции.

- В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр, - рассказали в донском главке. - В рюкзаке у мужчины были обнаружены пакеты со светлым порошкообразным веществом, а также таблетки розового и зеленого цветов.



Как показала экспертиза, у подозреваемого изъяли вещества «МДМА» (экстази) и «мефедрон» общей массой около четырех килограммов.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что эти наркотики он привез специально для продажи ростовчанам, - добавили в полиции. - Во время прогулки по городу он искал подходящие места для тайников-закладок.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Гостю из Нижнего Новгорода грозит пожизненное лишение свободы.