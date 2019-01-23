В центре Ростова задержали 53-летнего наркокурьера



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В Ростове с поличным задержали наркокурьера.



Информация о распространителе наркотиков поступила в полицию от бдительных ростовчан. Под подозрение попал 53-летний местный житель. Мужчину арестовали во время продажи наркотиков на улице Максима Горького.

- В присутствии понятых оперативники провели личный досмотр и обнаружили бумажный сверток с веществом белого цвета, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Эксперты установили, что изъятое - наркотик синтетического происхождения.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Ранее ростовчанин уже был судим.