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Находящиеся в Турции моряки из Ростова несколько месяцев не получают зарплату

Находящиеся в Турции моряки из Ростова несколько месяцев не получают зарплату
Моряки из Ростова, находящиеся в Турции, несколько месяцев не получают зарплату. Об этом члены экипажа судна Bertran сообщили в Азово-Донскую территориальную организацию Российского профессионального союза моряков.

По их словам, они не получали никаких выплат со дня заключения контракта. Некоторые из них прибыли на теплоход ещё в марте. Сейчас сухогруз находится на судоремонтном заводе Ada Shipyard в турецком городе Тузла. Однако за последний месяц на нём не проводились никакие работы.

Попытки связаться с владельцем судна - компанией Best Shipping Management - ни к чему не привели. Специалисты отдела кадров не отвечают на звонки. Судовладельца не волнует ни судьба моряков, ни самого корабля. Требования технического снабжения не исполняют, а заявки на сдачу подсланевых вод игнорируют.

На работу моряки устраивались в Ростове в офисе компании Best Shipping Management на улице Текучева.
Согласно данным сервиса Equasis, в управлении оператора, помимо Bertran, находятся суда Lamartine, Bataysk, Sormovskiy-118, Volga-104, Starocherkassk и Surov.

Представителю Российского союза моряков также не удалось связаться с компанией.
– По всей видимости, офиса в Ростове у компании больше нет. Дозвониться морякам мы тоже не можем – сейчас у них нет связи, – рассказал председатель Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонид Глушак. - Мы продолжаем искать способы вступить в контакт с представителями судовладельца.

Представитель профсоюза также добавил, что готовятся документы для обращения в Южную транспортную прокуратуру. По заявлению правоохранительные органы должны будут выяснить местонахождение компании и проверить законность её действий.

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