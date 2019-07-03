Находящиеся в Турции моряки из Ростова несколько месяцев не получают зарплату



Моряки из Ростова, находящиеся в Турции, несколько месяцев не получают зарплату. Об этом члены экипажа судна Bertran сообщили в Азово-Донскую территориальную организацию Российского профессионального союза моряков.



По их словам, они не получали никаких выплат со дня заключения контракта. Некоторые из них прибыли на теплоход ещё в марте. Сейчас сухогруз находится на судоремонтном заводе Ada Shipyard в турецком городе Тузла. Однако за последний месяц на нём не проводились никакие работы.



Попытки связаться с владельцем судна - компанией Best Shipping Management - ни к чему не привели. Специалисты отдела кадров не отвечают на звонки. Судовладельца не волнует ни судьба моряков, ни самого корабля. Требования технического снабжения не исполняют, а заявки на сдачу подсланевых вод игнорируют.



На работу моряки устраивались в Ростове в офисе компании Best Shipping Management на улице Текучева.

Согласно данным сервиса Equasis, в управлении оператора, помимо Bertran, находятся суда Lamartine, Bataysk, Sormovskiy-118, Volga-104, Starocherkassk и Surov.



Представителю Российского союза моряков также не удалось связаться с компанией.

– По всей видимости, офиса в Ростове у компании больше нет. Дозвониться морякам мы тоже не можем – сейчас у них нет связи, – рассказал председатель Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонид Глушак. - Мы продолжаем искать способы вступить в контакт с представителями судовладельца.



Представитель профсоюза также добавил, что готовятся документы для обращения в Южную транспортную прокуратуру. По заявлению правоохранительные органы должны будут выяснить местонахождение компании и проверить законность её действий.