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Начало новой рабочей недели на Дону будет туманным и дождливым

Начало новой рабочей недели на Дону будет туманным и дождливым
Рабочая неделя в донском регионе начнется с тумана и дождя. Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют кратковременный дождь, грозу и переменную облачность на всей территории Дона. В некоторых районах ночью будет сильный дождь.

Ночь и день последнего дня сентября будут туманными. Юго-западный ветер от 7 до 12 м/с в дневное время суток в отдельных районах области усилится до 13-18 м/с.

Температура воздуха в понедельник будет комфортной. Днем термометры покажут +17…+22 градуса, а по югу - до +26 градусов. Ночь первого дня рабочей недели будет прохладной. Температура упадет до +11…+16 градусов, а на севере и востоке Дона - до +3 градусов.

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