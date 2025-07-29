Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Крупный ландшафтный пожар потушили в Каменском районе

Крупный ландшафтный пожар потушили в Каменском районе
В Каменском районе 29 июля потушили крупный ландшафтный пожар. Пламя охватило 25 гектаров.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, вечером 28 июля в хуторе Филиппенков Красновского сельского поселения загорелись лесные и кустарниковые насаждения. К тушению привлекли более 70 спасателей и свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Для ликвидации огня совершили 14 сбросов воды общим объемом 28 тонн.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.