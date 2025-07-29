Крупный ландшафтный пожар потушили в Каменском районе
В Каменском районе 29 июля потушили крупный ландшафтный пожар. Пламя охватило 25 гектаров.
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, вечером 28 июля в хуторе Филиппенков Красновского сельского поселения загорелись лесные и кустарниковые насаждения. К тушению привлекли более 70 спасателей и свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.
Для ликвидации огня совершили 14 сбросов воды общим объемом 28 тонн.