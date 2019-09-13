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Рабочая неделя на Дону начнется с похолодания

Рабочая неделя на Дону начнется с похолодания
Новая рабочая неделя в донском регионе будет прохладной. Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность без осадков и резкое похолодание. На севере и востоке области столбики термометров в ночное время суток покажут всего лишь +4 градуса.

Днем на протяжении недели температура будет колебаться от +22 до +27 градусов, а ночью упадет до +9…+14 градусов. На севере и востоке региона погода станет по-настоящему осенней – термометр покажет всего лишь +4 градуса в ночное время суток. Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Кроме того, в донском главке МЧС России предупредили о пожароопасности 5-го класса с 15 по 17 сентября.

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