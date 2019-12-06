Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО получил медаль от президента



Президент наградил медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» сотрудника генпрокуратуры РФ по Южному Федеральному округу. Соответствующий указ 6 декабря подписал президент России.



Шесть сотрудников прокуратуры по всей стране были удостоены этой медали. В Южном федеральном округе медалью наградили начальника управления Генеральной прокуратуры России в ЮФО Константина Сомова.



Константин Сомов из Новгородской области. С 1997 года занимал различные должности в Старорусской межрайонной прокуратуре Новгородской области, а с 1997-го по 2003 год занимал пост старорусского межрайонного прокурора Новгородской области.



С 2017 года и по настоящее время Константин Сомов занимает пост начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе. За примерное исполнение служебных обязанностей его наградили знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также медалью Руденко.