На запуск лифтов на Ворошиловском мосту потратят почти 2 млн рублей

В Ростове на запуск лифтов на Ворошиловском мосту потратят 2 миллиона рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.Согласно документу 1,8 млн рублей выделяется на восстановление, пусконаладку и подготовку к ежегодному техническому освидетельствованию. Подрядчик будет обслуживать четыре лифта до октября.Напомним, лифты появились на Ворошиловском мосту накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако сразу же после их установки от ростовчан стали поступать жалобы на то, что они не работают. Как позже выяснилось, график подъёмных устройств предполагает работу только по выходным и праздникам с 10 до 20 часов с мая по сентябрь. Но и в выходные дни лифты далеко не всегда работали.