Ростовчане рассказали о неработающих лифтах на Ворошиловском мосту



Ростовчане рассказали о неработающих лифтах на Ворошиловском мосту. По поводу неудобств резко высказался один из жителей города в соцсетях.



Ростовчанин рассказал, что собирался добраться до набережной на Левом берегу Дона. Он планировал воспользоваться лифтом, специально установленным для этих целей. Однако оказалось, что подъемники не работают. Ранее он узнавал, что эти лифты функционируют только по выходным дням. Однако в субботу они также оказались огорожены лентой.



– Чемпионат закончился, иностранцы уехали, а ростовчане могут и по «гиперудобным» лестницам побегать. Если не с колясками и не на колясках, – пожаловался житель города.



Он пояснил, что родителям с колясками и людям с ограниченными возможностями будет трудно добраться до набережной. Получается, что этой зоны отдыха их лишили.



Напомним, лифты начали работать в мае прошлого года. Однако в том же месяце их стали закрывать. Для этих мер называли разные причины, например, ремонт на участке набережной, расположенном близко к лестницам и лифтам. Однако за год ситуация не изменилась.