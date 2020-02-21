В Ростове на замену лифтов потратят почти 21 миллион рублей



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Почти 21 млн рублей потратят в Ростове на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщили 25 февраля на заседании городской думы.



В 2020 году в донской столице собираются заменить лифты в семи многоэтажках. Всего планируется установить 11 новых кабин. Названную сумму софинансируют из городского и областного бюджета. Так, из казны города на эти цели направят 7,8 млн рублей, из регионального бюджета – 13,1 млн рублей.



Субсидию в общем размере 20,9 млн рублей получит «Ростовский областной фонд содействия капремонту». Замена лифтов будет производится в рамках региональной программы капремонта.