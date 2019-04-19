На Западном в Ростове на три месяца ограничат движение транспорта



В Западном микрорайоне Ростова на три месяца ограничат движение транспорта.



С 25 апреля нельзя будет проехать по автомобильной дороге бульвара Дружбы на участке от дома № 27/2 по проспекту Коммунистическому до улицы 2-й Краснодарской. Запрет будет действовать до 30 июля.



Ограничение вводится из-за работ по модернизации участка теплотрассы по бульвару Дружбы.



Добавим, что из-за организации парковок до 10 июля будет ограничено движение транспорта на улице 2-й Краснодарской в створе домов №№ 100, 102, 169, 169а, 169б.