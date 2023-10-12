На видео попал момент смертельной аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области

Фото/видео: соцсети.

В сети появились кадры с места жуткой аварии под Ростовом. Видеорегистратор снял момент столкновения «ГАЗели» с КамАЗом.ДТП случилось 8 октября около 16:50. По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа в составе прицепа двигался на 4-м километре автодороги.Он превысил скорость, и прицеп занесло. Мужчина вылетел на «встречку» и на полном ходу протаранил «ГАЗель» под управлением 67-летнего водителя. скончался на месте Часть малотоннажного автомобиля буквально снесло. Шансов выжить почти не оставалось. Водитель «ГАЗели» скончался на месте ДТП.