Из-за массовых эвакуаций в Ростове образовались пробки

В Ростове в ряде районов из-за массовых эвакуаций образовались пробки.



В частности, в полдень 31 января движение затруднено на проспекте Королева, где эвакуировали ТЦ «Орбита», на Малиновского в районе ТЦ «Золотой Вавилон», на проспекте Стачки в районе ТЦ «Талер».



В центре города небольшие пробки образовались на улице Максима Горького, в районе городской администрации на Большой Садовой.



Напомним, с утра 31 января в различные госучреждения, школы и торговые центры Ростова поступили сообщения с угрозой взрыва.