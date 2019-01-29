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Из-за массовых эвакуаций в Ростове образовались пробки

В Ростове в ряде районов из-за массовых эвакуаций образовались пробки.

В частности, в полдень 31 января движение затруднено на проспекте Королева, где эвакуировали ТЦ «Орбита», на Малиновского в районе ТЦ «Золотой Вавилон», на проспекте Стачки в районе ТЦ «Талер».

В центре города небольшие пробки образовались на улице Максима Горького, в районе городской администрации на Большой Садовой.

Напомним, с утра 31 января в различные госучреждения, школы и торговые центры Ростова поступили сообщения с угрозой взрыва.

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