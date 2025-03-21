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В Ростове в течение месяца демонтируют рухнувшую кирпичную стену

В Ростове в течение месяца демонтируют рухнувшую кирпичную стену
В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской, в районе дома № 3, обрушилась подпорная стена. ЧП случилось утром 21 марта. Об этом сообщает Donday.

Местные жители обнаружили, что многолетняя аварийная конструкция рухнула, вероятно, не выдержав тяжести веток. Из-за происшествия в соседнем магазине отключили электричество. Место обрушения огородили сигнальной лентой.

Работники коммунальных служб планируют вывезти аварийные элементы, мусор и сухие ветки в течение двух суток. Затем начнется демонтаж стены, который планируют завершить в течение месяца.

В этот период доступ к месту происшествия будет ограничен сигнальной лентой.
Фото: Дондей
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